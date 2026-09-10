12 vereadores mantém veto a projeto que previa câmeras corporais para a Guarda Municipal em Alegrete

Entre os principais assuntos da pauta esteve o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que previa a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos agentes da Guarda Civil Municipal. Após discussão em plenário, o veto foi mantido por 12 votos favoráveis e 2 votos contrários (Vereadores Éder Fioravante e Leandro Meneghetti), vereador Cléo Trindade estava em licença.

Executivo alegou vício de iniciativa

O Veto ao Projeto de Lei nº 0002/2026 foi a primeira matéria discutida na sessão. A proposta, apresentada originalmente pelo Legislativo, estabelecia a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais individuais pelos servidores da Guarda Civil Municipal durante o exercício de atividades operacionais.

Na justificativa para o veto, o Poder Executivo argumentou que o projeto apresenta vício de iniciativa, por tratar de procedimentos internos da Guarda Civil Municipal, gestão da tecnologia empregada pela corporação e rotinas administrativas que, segundo o Executivo, são de competência do Poder Executivo. Com a decisão do plenário, o veto foi mantido e o projeto não terá prosseguimento na forma aprovada anteriormente pela Câmara.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Como funcionaria o uso das câmeras

O projeto estabelecia que as câmeras corporais deveriam ser utilizadas pelos agentes durante atividades operacionais, incluindo patrulhamento preventivo e ostensivo, atendimento de ocorrências, abordagens a pessoas, veículos ou estabelecimentos e operações especiais ou conjuntas com outros órgãos de segurança.

Os equipamentos deveriam ser acionados no início da atividade operacional e permanecer ligados durante o serviço, salvo em situações excepcionais justificadas em relatório próprio.

Entre as hipóteses previstas para desligamento ou não funcionamento estavam atendimentos a vítimas de crimes sexuais, situações de nudez, determinadas situações no interior de residências, entrevistas com informantes ou denunciantes que não desejassem ser identificados ou gravados e locais hospitalares ou religiosos, quando houvesse risco de violação da privacidade ou da sacralidade do espaço. O texto também previa exceções relacionadas à inviabilidade técnica, falhas nos equipamentos e momentos de descanso, como intervalos para refeições e necessidades fisiológicas.

Gravações teriam caráter sigiloso

De acordo com o projeto aprovado anteriormente pelo Legislativo, as imagens e áudios captados pelas câmeras seriam considerados documentos públicos de caráter sigiloso. As gravações poderiam ser utilizadas como prova em procedimentos administrativos, judiciais ou disciplinares, além de terem como finalidade a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e dos agentes públicos.

A proposta determinava ainda que o armazenamento, a gestão, o acesso, a guarda e o descarte dos arquivos deveriam observar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), normas de segurança da informação e regulamentação específica do Poder Executivo.

Também seria proibida a edição, supressão, manipulação ou divulgação indevida das imagens e áudios, com possibilidade de responsabilização administrativa, civil e penal.

Projeto previa recursos para implantação

O texto estabelecia que as despesas decorrentes da implantação da medida seriam custeadas por dotações orçamentárias próprias, com possibilidade de suplementação e utilização de recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, observadas as normas federais aplicáveis. Com a manutenção do veto por 12 votos a 2, a obrigatoriedade prevista no Projeto de Lei nº 0002/2026 não entra em vigor.