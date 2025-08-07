127 facadas: ato em Alegrete lembra Eduarda e denuncia a violência contra mulheres

Neste sábado, 9 de agosto, às 17h, o Parque dos Patinhos será ponto de encontro para um ato público contra o feminicídio. A manifestação lembra Eduarda Carvalho dos Santos, morta no último dia 31 com 127 facadas. O principal suspeito é o companheiro da jovem.

A homenagem busca ter 127 velas e 127 espadas de São Jorge — cada uma representando uma facada e, segundo os organizadores, uma tentativa de calar uma vida. A proposta é transformar a dor em denúncia e memória.

O ato é organizado por um grupo independente, que convida a população a participar levando cartazes e mensagens de apoio. A ideia é formar uma corrente de solidariedade e resistência diante da violência que atinge tantas mulheres.

A manifestação pretende também dar visibilidade à realidade do feminicídio, que continua tirando vidas todos os dias no Brasil. Alegrete se une a esse coro por justiça e segurança, dando nome e rosto a uma das muitas vítimas.