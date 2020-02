12ª Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã será em março

Reunião entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o comando do 12º BE Cmb Bld foi realizada na manhã desta terça-feira (18), na sede da unidade militar, para tratar sobre a realização de mais uma Regata Ecológica. Foi confirmada a data de 28 de março, um sábado, para a realização do evento. A concentração será a partir das 8h30min e a largada às 9h.

Participaram da reunião a secretária de Meio Ambiente, Gabriella Trindade Segabinazi; o comandante do 12º BE Com Bld, Cel Gomes; o subcomandante tenente-coronel Monteiro; oficial de Operações do Batalhão, tenente-coronel Vale; adjunto de Comando, subtenente Guterres e o fiscal ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, João Araujo Filho.

Ficou acertado que as inscrições serão limitadas, e poderão ser realizadas na Secretaria de Meio Ambiente ou no 12º BE Cmb Bld, no período de 2 a 20 de março.

Conforme a secretária Gabriella, a ideia é envolver toda a comunidade, principalmente, a residente na região ribeirinha, que deverá atuar como multiplicadora no esforço de que não haja mais descarte irregular de resíduos nas margens e leito do rio.