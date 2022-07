12°BE Comb Bld lamenta a morte de Militar

NOTA À IMPRENSA

É com profundo sentimento de pesar que informamos o falecimento, nesta quarta-feira, 27 de julho, do Soldado Dion Félix Dos Anjos Mombaque, do efetivo profissional deste Batalhão.

O soldado Félix foi vítima de um acidente automobilístico que ocorreu em um deslocamento com uma viatura militar nos fundos do batalhão. Informo, ainda, que o soldado Félix era motorista habilitado e mecânico de viaturas.

Nascimento de terneiros trigêmeos, no Caverá, é um fato raro

A referida viatura estava em manutenção e informações preliminares dão conta que o militar foi fazer um teste com a mesma.

Neste momento o 12º BE Cmb Bld está prestando apoio à família do militar e instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do acidente.

Alegrete-RS, 27 de agosto de 2022.

ANDRÉ LUIZ CARDOSO MARINHO – Ten Cel

Subcomandante do 12º Batalhão de Engenharia Combate Blindado