12º Batalhão de Engenharia recebe visita de General de Divisão

Nos dias 8 e 9, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, Batalhão Marechal Enéas Galvão, recebeu Visita de Orientação Técnica (VOT) do General de Divisão Paulo Afonso, Diretor de Material de Engenharia (DME), e sua comitiva às Organizações Militares de Engenharia de Combate da Guarnição Militar de Alegrete.

A atividade teve por objetivo verificar a situação do material de engenharia presente em ambas Organizações Militares, a sua disponibilidade e inspecionar a manutenção dos equipamentos. Além disso, o General Paulo afonso apresentou uma palestra sobre os projetos desenvolvidos pela Diretoria da arma em parceria com diversas empresas e Unidades Fabris do Exército Brasileiro.

No cronograma de instruções, essas visitas fazem parte do processo de qualificação do espírito de corpo da tropa blindada. Os materiais foram inspecionados e testados para real situação de pronto emprego em missões que o batalhão possa cumprir.