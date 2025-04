12º BE Cmb Bld realiza cerimônia de entrega da Boina Preta a mais de 230 soldados

Na ocasião, 233 soldados que concluíram com êxito o período de Instrução Individual Básica receberam o símbolo.

A Boina Preta, símbolo tradicional das tropas blindadas e mecanizadas do Exército Brasileiro, foi instituída em 1980 e representa a força, a mobilidade, a disciplina e o poder de choque característicos dessa elite da Força Terrestre. Recebê-la é um marco na vida do combatente blindado, simbolizando a transição de recruta para guerreiro preparado, forjado na doutrina blindada.

A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares que vieram de diversas cidades, como Parobé, São Francisco de Paula e Taquara. Ao todo, mais de 500 familiares prestigiaram esse momento único na vida dos novos soldados. O prefeito Jesse Trindade dos Santos também marcou presença na cerimônia militar.

O ponto alto do evento foi a entrega do título de Soldado Destaque, concedido ao Sd Gledson Oliveira Bertuol, que se destacou pelo alto grau de comprometimento, disciplina e desempenho durante o período de formação.

Mais do que uma cerimônia, a entrega da Boina Preta simboliza a formação do militar, a transformação do homem e o aprimoramento do cidadão. É o reconhecimento do esforço físico, emocional e moral exigido ao longo de intensas semanas de instrução, onde valores como camaradagem, lealdade, coragem e patriotismo são cultivados e reforçados diariamente.

A cerimônia foi um momento de orgulho e superação para os novos guerreiros de aço e suas famílias que acompanharam o ato em Alegrete.

Fotos: 12º BE