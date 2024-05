12º BE dá suporte no descarregamento e transporte de materiais numa embarcação da Marinha em Porto Alegre

A unidade militar de Alegrete efetuou o descarregamento e transporte de gêneros alimentícios em Porto Alegre. O 12° BE Cmb Bld, juntamente com o 5° BE Cmb Bld da cidade catarinense de Porto União, apoiou o descarregamento de alimentos não-perecíveis destinados à população atingida pelas chuvas na capital gaúcha de uma embarcação da Marinha do Brasil. Os militares da Engenharia brasileira fizeram o transporte até a costa gaúcha utilizando suas embarcações de manobra.

A missão é fundamental para que os gêneros cheguem ao destino, uma vez que foram entregues à Defesa Civil de Porto Alegre, a qual irá organizar e distribuir à população necessitada, pontuou o Exército Brasileiro.

Fotos: 12º BE