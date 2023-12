12º BE forma mais um turma de oficiais da reserva em Alegrete

Nos dias 30 novembro e 2 de dezembro, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) realizou a Cerimônia de Colação de Grau e o Aspirantado da 9ª turma de alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR/23).

Denominada “Turma Tenente Ary Rauen”, composta por 20 alunos concludentes do Curso de Formação de Oficiais da Reserva de Engenharia, passou pela Colação de Grau na Unipampa em Alegrete. A ideia do Tenente Coronel, Dalcin, foi levar os jovens ao ambiente universitário para mostrar a força do estudo na formação militar.

Já no sábado (2) , foi realizada a Formatura do Aspirantado, a qual contou com a presença do autoridades municipais e militares, e além de um grande número de familiares. A cerimônia coroa um ano inteiro de instruções que fizeram daqueles jovens aspirantes da reserva do Exército Brasileiro. Destaque para os três primeiros colocados; 1º ASP: Mariano, 2º ASP: Carvalho e 3º ASP: Macedo.

Em suas palavras, o Comandante do 12º BE Cmb Bld, o Tenente Coronel Dalcin, ressaltou a importância da formação dos oficiais que compõem a reserva do Exército Brasileiro. A cerimônia foi realizada no 12º BE encantou os convidados pelo brilho, com destaque para saída triunfal da turma de aspirantes pelo castelinho azul-turquesa símbolo da unidade militar.

Fotos: Ph Produções