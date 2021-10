12º BE participa da Operação Punhos de Aço no campo de instrução Barão de Borja

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) participou com sucesso da Operação Punhos de Aço.

Material da Engenharia foi montado no campo de instrução

O exercício no terreno que envolveu as Organizações Militares Orgânicas da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld), durou cinco dias. A operação foi toda realizada no Campo de Instrução Barão de Borja (CIBSB), na Guarnição de Rosário do Sul.

12º BE participou com mais da metade do efetivo

Atuação do 12º BE foi essencial para o sucesso da operação militar

Grande parte do efetivo do Batalhão se deslocou para a Operação Punhos de Aço. A missão do 12º BE foi apoiar a mobilidade da 6ª Bda Inf Bld. Entre as missões concluídas destaque para o apoio direto às Forças-Tarefas da 6ª Bda Inf Bld com dois Pelotões de Engenharia de Combate Blindados e manutenção da rede mínima de estradas.

Pelotões de Engenharia de Combate Blindado

Outro diferencial prestado pela unidade de Engenharia militar foi o reconhecimentos especializados de Engenharia e lançamento da Portada Pesada Improved Ribbon Bridge (IRB), sobre um cavalete de material de Ponte M4T6.

Portada Pesada IRB foi lançada pela primeira vez no Rio Santa Maria

Para a realização dessas atividades, foram necessárias as diversas capacidades de pessoal e material de dotação da Unidade, com o emprego de Equipamentos de Engenharia, Viaturas Blindadas e Viaturas Não-Blindadas.

Trabalho típico da Engenharia foi realizado na Operação

Ainda, durante o exercício, o 12º BE Cmb Bld teve a oportunidade de lançar pela primeira vez no Rio Santa Maria a Portada Pesada IRB, sendo que a última vez que uma Portada Pesada da Unidade foi lançada em rio foi no ano de 2018.

Atividades em Rosário do Sul duraram cinco dias

Fotos e Fonte: 12º BE Cmb Bld