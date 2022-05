12º BE realiza “Operação Bento Gonçalves”

Share on Email

Durante cinco dias, o Efetivo Variável do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) participou do Período de Adestramento Básico de Garantia da Lei e da Ordem (PAB GLO) – “Operação Bento Gonçalves”.

O exercício cumpriu as atividades previstas no calendário anual de instrução. Durante a atividade foram ministradas as instruções de Posto de Bloqueio e Controle em Vias Urbanas (PBCVU), Operação de Busca e Apreensão (OBA), Operações de Controle de Distúrbio (OCD), Posto de Segurança Estático (PSE), Pista de Combate a Baioneta, Pista de Combate a Localidade e Patrulha a Pé.

A Operação Bento Gonçalves foi realizada nas dependências da Unidade, no Campo de Instrução General Távora (CIGT) – “Caverá” e na Vila Militar da Guarnição de Alegrete.

O exercício teve por objetivo capacitar os soldados incorporados em 2022, para a realização de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), além de possibilitar o desenvolvimento da liderança e elevar a operacionalidade da tropa.

Fotos: 12º BE