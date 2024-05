12º BE se desloca por mais de 300 km para prestar auxílio operacional na comunidade de Agudo

A prefeitura de Agudo recebeu auxílio operacional do 12º BE Cmb, da cidade de Alegrete, para minimizar os impactos causado no município pelos estragos da recente enxurrada.

Militares do 12º BE foram deslocados com um aparato e efetuaram mais uma missão cumprida em apoio à população atingida pelas chuvas no estado. A engenharia trabalhou na desobstrução de via e retirada de entulho na cidade que foi vitimada por uma forte enxurrada nos primeiros dias de maio.

A ajuda da unidade militar de Alegrete viabilizou a retomada da circulação de veículos e pedestres, o que contribui para a restabelecer a integração da cidade.

Com as chuvas registradas desde a última sexta-feira (10), as águas do Rio Jacuí subiram consideravelmente. Por conta dessa elevação, a Defesa Civil de Agudo lançou um alerta para a população buscar abrigo em lugares seguros. Segundo levantamento feito pela própria Defesa Civil do município ainda há cerca de 100 famílias que estão ilhadas no interior da cidade.

Fotos: 12º BE e Prefeitura de Agudo