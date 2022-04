140 sorrisos de alegria e gratidão

Share on Email

No último domingo, o grupo Rolê de Bike colocou em prática a 2ª Ação Solidária da equipe.

Desta vez, em comemoração à Páscoa foram realizadas arrecadações de doces, guloseimas e chocolates para que fosse possível confeccionar kits de lembrancinhas para crianças carentes da cidade.

No total, foram 140 kits que fizeram o dia muito especial para o grupo que, mais uma vez, entregou através de um pedal de rua, de casa em casa, os regalos, em contato direto com cada criança.

“A melhor sensação foi quando entregamos o kit/lembrancinha às crianças. A demonstração de agradecimento através do sorriso, abraço e brilho nos olhos nos emocionou. Também nos fez acreditar que vale a pena seguir realizando um projeto desses.

Tudo que realizamos foi com carinho, amor, cuidado e humildade para que as pessoas pudessem confiar nesta nossa iniciativa e no que estavam recebendo.”- disse o grupo.

Eles enfatizaram a gratidão a todos os familiares dos bairros Saint Pastous, Nossa Senhora Conceição, Ulisses Guimarães e Airton Senna pela recepção aos integrantes de grupo Rolê de Bike Tudo foi feito com humildade e respeito para que eles pudessem ter mais alegria no domingo de Páscoa.

O grupo concluiu mais uma etapa e acrescenta que a segunda ação foi um sucesso, graças aos integrantes, apoiadores e colaboradores que auxiliram no presente de cada criança. “A colaboração de vocês foi importantíssima e gratificante para que fosse possível confeccionar os kits de Páscoa”- finalizam.