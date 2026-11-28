Promovida pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a iniciativa teve como principal objetivo recolher materiais descartados irregularmente, além de chamar a atenção da comunidade para a importância da preservação de um dos principais patrimônios naturais do município.

A programação começou no Porto dos Aguateiros, ponto de encontro das equipes previamente inscritas, onde foi realizada a organização dos participantes e a divisão dos grupos, juntamente com os responsáveis pelas embarcações. Na sequência, os barcos partiram pelo Rio Ibirapuitã para percorrer diferentes trechos e realizar o recolhimento dos resíduos encontrados.

Durante a atividade, foram identificados diversos materiais descartados de maneira irregular, entre eles geladeiras, garrafas PET, papéis e outros tipos de resíduos. Apesar da variedade de materiais encontrados, um aspecto chamou a atenção nesta edição: a quantidade de lixo recolhida foi visivelmente menor em comparação com anos anteriores.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Gabriela Segabizzi, destacou que o cenário pode representar avanços na preservação ambiental e estar relacionado a diferentes fatores, como a melhoria na eficiência da coleta de resíduos e o crescimento da conscientização da população.

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“Os barcos foram chegando e muito pouco lixo. Isso é sinal de um conjunto de fatores, uma coleta mais eficiente e uma conscientização melhor da população”, reforçou a secretária.

Ao longo do percurso, as equipes avançaram gradualmente pelo rio, realizando a retirada de materiais acumulados tanto nas margens quanto em meio à vegetação próxima. O retorno das embarcações, com uma quantidade aparentemente pequena de resíduos, contrastou com o volume observado em algumas edições anteriores da Regata Ecológica.

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A ação também contou com o apoio do Exército Brasileiro e do Corpo de Bombeiros, que participaram da iniciativa oferecendo suporte de segurança aos envolvidos durante a realização da atividade.

O volume total de resíduos recolhidos ainda será divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A pesagem será realizada após a chegada dos caminhões ao setor responsável, permitindo contabilizar oficialmente a quantidade de materiais retirados do entorno do Rio Ibirapuitã.

Mais do que uma atividade de limpeza, a Regata Ecológica representa um importante movimento de conscientização e mobilização comunitária. A iniciativa busca incentivar o descarte correto de resíduos, reforçar a responsabilidade coletiva com o meio ambiente e destacar que a preservação do Rio Ibirapuitã depende também das atitudes diárias de cada cidadão.

Com 15 edições realizadas, a ação mantém o compromisso de unir poder público, instituições e comunidade em defesa do patrimônio natural de Alegrete, contribuindo para um rio mais limpo e um ambiente melhor para as futuras gerações.