15º vereador mais votado, Vagner Fan vai projetar Turismo, Meio Ambiente e Segurança Pública

O uruguaianense Vagner da Rosa Fan, foi o 15º vereador mais votado nas Eleições 2020 em Alegrete.

Com 560 votos ele vai assumir uma cadeira na bancada do MDB, ao lado dos colegas Cléo Trindade e João Leivas. Vagner visitou a redação do PAT, na tarde abafada de sexta-feira (20), para entrevista com novo vereador eleito em Alegrete.

Denúncia de exploração sexual de menores, no interior de Alegrete, está sendo investigada

Ele adianta que já está trabalhando. Turismo, Meio Ambiente e Segurança Pública são temas que já são realidade na agenda do vereador que assumirá em janeiro de 2021.

Aos 42 anos, o técnico contábil, atua como agente penitenciário. Serviu às Forças Armadas durante 15 anos, na função de sargento. O vereador Fan, havia concorrido nas Eleições 2016, conseguiu 332 votos.

Fatalidade em família: tio sofre mal súbito e morre no enterro do sobrinho no cemitério Municipal

De lá para cá, continuou trabalhando, efetivou a associação dos catadores. As amizades, o convívio na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aliado ao trabalho sério e confiável foi o que ele credita para ter conseguido chegar no Legislativo.

Morando em Alegrete desde 1999, após ser aprovado no concurso da ESSA, Fan ressalta que as pessoas precisam mudar a mentalidade. “Motivar, acreditar que é possível mudar as coisas”, pondera.

Articulado, Vagner antecipou que um dos projetos na Câmara, será os “mutirões comunitários”, vai buscar parcerias para consolidar a atividade.

Quer realizar trabalho em escolas da periferia do município e transformar a cidade num polo tecnológico, usar o potencial das universidades da cidade.

O poder da fé e a ciência são capazes de reverter graves diagnósticos

“O nosso compromisso é a sua voz”, reafirma o vereador eleito, que durante a campanha apostou na credibilidade frente aos eleitores.

Fan é mais uma das caras novas da Câmara, e vai logo dizendo que lutará para diminuir de 15, para 13 vereadores na próxima eleição. Outro ponto é a luta para extinguir as diárias dos vereadores.

Bacharel em Direito, Vagner Fan, possui Pós em técnico de logística e política em gestão de segurança pública. Com formação em administração, planejamento e orçamento público, guarda na agenda seus planos e anseios para serem transformados em realidade a partir de janeiro de 2021.

Carro perde roda e provoca acidente; motorista era um adolescente de 15 anos

“Alegrete é uma cidade tradicionalista e com potencial para turismo, especialmente no mês de setembro e isso será projetado assim que assumirmos”, complementou o vereador.

Júlio Cesar Santos