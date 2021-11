16 de novembro: Dia Internacional da Tolerância

No ano de 1995, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) aprovou a Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Em comemoração a esse acontecimento, a data ficou marcada, para ser lembrada todos os anos de que a tolerância é essencial. O documento afirma que:

A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz.

Mesmo com tantas pessoas pregando a tolerância, o número de crimes de ódio só aumenta, inclusive no Brasil. De acordo com pesquisas, os crimes de ódios são motivados por preconceitos relacionados às raças e etnias, orientações sexuais, diferentes identidades e expressões de gênero, políticas religiosas e ao local de origem das pessoas. Mais de 12.098 crimes já foram contabilizados nos últimos anos.

Com a chegada da Covid-19, o pessoal foi obrigado há passar mais tempo em casa e, consequentemente, acabou usando com mais frequência às mídias digitais. Em algumas plataformas online, como o facebook, as pessoas costumam expor as suas opiniões, sejam elas agressivas ou não. Raramente se importam se suas palavras irão machucar e/ou impactar de forma negativa a vida de alguém. Infelizmente, os crimes de ódio não têm a devida atenção das autoridades, é considerado algo irrelevante e deixado em último lugar na fila de espera.

Vale reafirmar o compromisso da Psicologia, de acordo com o Código de Ética Profissional da/o Psicóloga/o, que deve ser pautada na defesa e promoção dos Direitos Humanos, contribuindo para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sempre visando promover a tolerância.

Nunca foi tão essencial um valor como a tolerância, é preciso que todos entendam que pessoas, crenças, valores, opções sexuais e gostos diferentes são normais e todos merecem respeito. Como já diz o velho ditado: Você não tem a obrigação de gostar, mas tem a obrigação de respeitar! Como o mundo seria se fossemos todos iguais? Um sonho ou um pesadelo? Cabe a você decidir e fazer a sua parte.

Geovanna Valério Lipa