1ª Prenda do RS fala a jovens tradicionalistas durante seminário em Alegrete

Os jovens são apontados como importantes representantes na preservação dos costumes e das tradições gaúchas. Dentro da programação dos Festejos de Alegrete, o Grupo Nativista Ibiapuitã sediou, nesta sexta-feira (4), o Seminário do Jovem Tradicionalista, reunindo prendas e peões de Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e piquetes do município.

4 de setembro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

A atividade abordou temas relacionados ao movimento tradicionalista, com destaque para cerimonial e protocolo, além de outros conhecimentos considerados importantes para a participação dos jovens nas atividades das entidades e nos eventos tradicionalistas.

O seminário contou com a presença da coordenadora da 4ª Região Tradicionalista, Ilva Borba Goulart, e do coordenador dos Festejos de Alegrete, Cléo Trindade.

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Entre as palestrantes esteve Luisa Bergher, primeira-prenda do Rio Grande do Sul, representante de Santa Maria. Durante o encontro, ela destacou a participação da juventude na preservação da cultura gaúcha e ressaltou a iniciativa de promover uma atividade voltada aos jovens durante os Festejos de Alegrete.

Segundo Luisa, a juventude tradicionalista tem demonstrado força na valorização dos costumes e das tradições que caracterizam a identidade do povo gaúcho e contribuíram para que essa cultura seja reconhecida em diferentes regiões do país.

A programação dedicada aos jovens segue durante a tarde. Está prevista a Caminhada do Jovem Tradicionalista, com a participação de prendas e peões das entidades que integram os Festejos, acompanhados pela coordenação do evento.

A caminhada terá início no Grupo Nativista Ibiapuitã e seguirá até a Paróquia São José, onde os participantes receberão uma bênção.

As atividades integram a programação dos Festejos de Alegrete e reforçam a participação da juventude na preservação e na transmissão das tradições gaúchas para as novas gerações.

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