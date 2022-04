1ª quinta Maluca da Ousadia Kids! Toda loja com 20% de desconto

Próximo de completar três anos da sua inauguração, a Loja Ousadia Kids dos empresários Evandro Leal Bitencourt e sua esposa Taynara Pinheiro estão preparando um dia super especial para os seus clientes.



Na próxima quinta-feira dia 7 de abril acontecerá a 1ª Quinta Maluca da Ousadia Kids, onde toda a loja estará com 20 % de desconto. Nesse dia haverá uma expressiva programação, repleta de novidades, alegria, presença do Mascote da Loja “ Ousadinho” e os amiguinhos, Palhaços Tarantela e Chocolate fazendo a diversão da criançada.



Essa é mais uma das campanhas significativas que Evandro, Taynara e sua equipe organizam, pensando nos pequeninos e no estilo de cada um.

Os empresários ao longo da sua trajetória de sucesso, contam com outros empreendimentos que tornaram-se referência na cidade e são incansáveis na busca pelo novo, oferecendo sempre o melhor para aqueles que confiam no seu trabalho, desenvolvendo campanhas de cunho social, pensando no bem estar de todos e contribuindo com o desenvolvimento do município.



Evandro comenta que: “a 1ª Quinta Maluca da Ousadia Kids é uma maneira de agradecer o carinho gigantesco que foram recebidos pelo povo de Alegrete.

A participação ativa em nossas redes sociais, cada publicação que fizemos geram inúmeros comentários positivos, elogios que recebemos pelo bom atendimento, uma prioridade que faz parte do nosso dia-a-dia, sem contar a confiança que é o combustível para o nosso trabalho”.



A Ousadia Kids oferece toda a linha de enxovais para o recém-nascido até os dezesseis anos de idade. São confecções, calçados, jeans e brinquedos. Produtos das melhores marcas do segmento infantil dentre eles: Bebelândia, Tilesul, Rala Kids, Pimpolho, Kidy e muito mais.



Ousadia Kids! Estilo e conforto você encontra aqui!



Acompanhe a programação do dia 7 de abril (quinta-feira):

Caminhada Divertida na rua dos Andradas – das 11h às 12h;

Animação em frente a ousadia Kids – das 12h às 12h 30min;

Animação frente da loja – das 16h às 17h.



Fique atento aos horários e aproveite para matar a saudade do Mascote Ousadinho.

Ousadia Kids está localizada na Rua Vasco Alves 220 sala 107.

Aline Menezes