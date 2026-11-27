A música, a cultura e as tradições de Alegrete foram protagonistas na noite da última quinta-feira (26), durante a realização do 1º Encontro de Bandas de Alegrete (EBA). O evento, inédito no município, reuniu um expressivo público no largo do Centro Cultural, que prestigiou apresentações de diferentes grupos musicais, em uma programação marcada pela integração entre gerações e pela valorização dos talentos locais.

A iniciativa reuniu bandas militares, bandas escolares municipais, fanfarra, coral e escolas de samba, além da participação especial de uma banda militar de Cachoeira do Sul. Crianças, jovens, adultos e idosos acompanharam as apresentações e aplaudiram os artistas, em uma noite que celebrou a música como instrumento de educação, integração social e preservação da identidade cultural.

A abertura contou com a participação da diretora de Cultura, Vanessa Peres, e do secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterrez, juntamente com o vereador Paulo Bérquo, representando o Poder Legislativo. Também prestigiaram o encontro secretários municipais, além do ex-prefeito Adão Dorneles Faraco e da ex-vice-prefeita, professora Iolanda Cunha.

Talentos locais e apresentações de destaque

O encontro começou com a apresentação da Banda Mirim da Escola Honório Lemes. Os pequenos músicos demonstraram talento e desenvoltura, conquistando o público. A qualidade do trabalho desenvolvido pela banda já lhe rendeu importantes conquistas: o grupo é campeão estadual em competição realizada em Erechim e venceu o Campeonato da Febargs, disputado em Rio Grande. O reconhecimento também se traduz na classificação para o Campeonato Brasileiro de Bandas de 2027.

Na sequência, subiu ao palco a Fanfarra Municipal Social de Alegrete, fundada neste ano. Mesmo com pouco tempo de trajetória, o grupo já demonstra sua importância na formação musical e no fortalecimento dos vínculos comunitários.

A Corporação Musical Alegretense também marcou presença, proporcionando uma apresentação de qualidade e recebendo calorosos aplausos. Outro destaque foi a Banda Sênior da Escola Honório Lemes, que encantou o público com uma apresentação impecável, acompanhada por um corpo de bailarinas que acrescentou beleza e movimento ao espetáculo.

Participação militar abrilhantou o encontro

Representando a cidade de Cachoeira do Sul, os integrantes do 3º Batalhão de Engenharia de Combate trouxeram duas apresentações ao evento: uma com instrumentos de percussão e outra com a formação da banda militar, demonstrando técnica e tradição.

A Banda do 10º Batalhão Logístico (10º B Log) foi a sexta atração da noite. Entre seus integrantes estava uma oficial militar, a única mulher a compor o grupo, que chamou a atenção pela participação. A apresentação iniciou com os acordes do tradicional Canto Alegretense, provocando uma reação imediata do público.

Um dos momentos mais marcantes do EBA foi o grande encontro musical entre integrantes das bandas do 10º Batalhão Logístico, do 3º Batalhão de Engenharia de Combate e da Escola Honório Lemes. Sob a regência do subtenente músico Carlos Adalberto Padilha Madruga, chefe da Banda de Música do 10º Batalhão Logístico, os músicos proporcionaram um espetáculo de integração e harmonia.

A programação também reservou uma homenagem especial à música gaúcha e brasileira. Em um tributo ao compositor Lupicínio Rodrigues, a diretora de Cultura, Vanessa Peres, Fernanda Félix e o músico militar Padilha dividiram o momento musical, interpretando clássicos do artista.

Coral e escolas de samba encerraram a programação

A Associação Coral Alegrete foi a atração seguinte e encantou os presentes com interpretações de O Último dos Moicanos, tema do filme de mesmo nome, Ameno, do grupo Era, e Stand by Me.

Para encerrar a noite, o ritmo dos tamborins tomou conta do largo. A Escola Nós os Ritmistas entrou em cena representando também as demais escolas de samba de Alegrete, que participaram com suas porta-bandeiras, levando ao público as cores, a alegria e a tradição do carnaval alegretense.

O encerramento ficou por conta da Bateria do Seu Zé, atual campeã do Carnaval de Rua de Alegrete, que transformou o largo em uma grande celebração do samba e deixou no público aquele gostinho de quero mais.

O 1º Encontro de Bandas de Alegrete consolidou uma importante iniciativa de valorização da música e dos artistas do município, aproximando instituições, estudantes, músicos e comunidade em torno de uma mesma paixão.

O EBA é uma realização da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através das Diretorias de Educação e Cultura, em parceria com o 12º Batalhão de Engenharia de Combate.