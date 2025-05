1º Encontro de Food Truck vai “estimular a gula” da população

No fim de semana dos dias 17 e 18 de maio, ocorrerá o 1º Encontro de Food Truck de Alegrete. O evento promete muita comida, atrações musicais e espaço Kids para as crianças. Os empresários do segmento em parceria com a Prefeitura de Alegrete prometem idealizar um novo projeto no Município.

O evento ocorrerá no Clube 7 de Setembro com entrada pela rua Barão do Amazonas e será de caráter gratuito. No sábado (17), as atividades começam a partir das 17h com algumas atrações musicais e perdura até às 2h da manhã de domingo.

No domingo (18), as escolas de samba, Unidos dos Canudos, Rosas de Ouro irão se apresentar com suas respectivas baterias. Para fechar à noite, Lieber Oliveira fecha o evento com seu pagode na primeira edição do 1º Encontro de Food Truck.

Serão 20 Food Truck reunidos, trazendo os melhores pratos e uma explosão de sabores para todos os gostos dos alegretenses. A ideia é promover mais um evento gastronômico no Município já que esse tipo de atividade está em alta no “Baita Chão”.