22ª semana do Distanciamento Controlado; Alegrete mantém bandeira laranja

Na tarde desta sexta -feira(2), o governador Eduardo Leite definiu a cor das bandeiras nas regiões do Estado. Alegrete permanece pela 7ª vez consecutiva na área de risco médio de contagio do novo coronavírus.

A região Covid de Uruguaiana, que Alegrete está inserido, permanece em situação de bandeira laranja, com base na mensuração dos 11 indicadores do Distanciamento Controlado.

Com isso, a partir da próxima terça-feira poderá haver flexibilização de mais atividades, que serão definidas pelo Prefeito Municipal.

Para definir a cor da bandeira, foram observados dois grandes grupos de medidores: propagação e capacidade de atendimento. Cada um deles tem peso de 50% para a definição das bandeiras. No total, são acompanhados 11 indicadores.

Com 78.984 habitantes o município de Alegrete já testou 6.595 pessoas, notificando 619 casos, e de forma oficial constam 628 pessoas infectadas, segundo o último Boletim Epidemiológico na noite de ontem. Dos 18 leitos em UTI, 12 deles estão ocupados. Sete pacientes estão internados por outras comorbidades. Um é considerado suspeito e quatro tiveram casos confirmados da Covid-19.

Importante ressaltar que mesmo em bandeira laranja, os cuidados devem continuar com uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e evitar aglomerações, lembrou a Dra Marilene Campagnolo, do Comitê de Enfrentamento à Covid de Alegrete.