2ª edição da Festa Tricolor, é neste domingo, em Alegrete

Neste dia 19 de janeiro vai acontecer a segunda edição da Festa Tricolor no Município de Alegrete. O pomposo evento está sendo organizado pelo Consulado do Grêmio, através do Cônsul, Adão Ramos. A festa promete ser inesquecível para os tricolores.

Uma das atrações será a escolha da Musa e do Mosqueteiro. Este ano além da novidade do Mosqueteiro, também, serão dois candidatos escolhidos. O cônsul, Adão Ramos, explica que a agenda é muito intensa durante o ano e, para que os representantes estejam sempre presentes optaram pela escolha duplicada.

São oito candidatas à Musa: Cailani Menezes; Isabelli Pinheiro; Isadora Becon; Laura Dorneles; Mirielli Viana; Renata Santiago; Fabiana Kaufmann e Sarah Dorneles. Para Mosqueteiros os seguintes candidatos: Álvaro Rodrigues; Matteus Amaral; Norton Franklin; Samuel Walter e Whagnner Lima. No último dia 16 ocorreu a apresentação dos concorrentes com um jantar no restaurante Bistrô.

A empresa Benoit vai presentear a 1° Musa com uma TV 32′ Philco e o 1° Mosqueteiro com uma bicicleta. Já a 2° colocada da Musa e do Mosqueteiro serão contemplados(cada), com uma camisa oficial do Grêmio, patrocinadas pela loja Imortal Tricolor.

Desta vez, o evento será no CTG Farroupilha. Estarão presentes o Presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Romildo Bolzan, Gaúcho da Geral, Ônibus Oficial com as taças, Mosqueteiro, Banda Geral do Grêmio, Campeão Mundial, o goleiro Mazaropi e o campeão da Copa do Brasil, João Antônio, a Musa do Grêmio Tainy Fritzen, Musa de Alegrete Lilian Welter, além de caravanas com os cônsules de Rosário do Sul, Quarai, São Luiz Gonzaga e São Gabriel. E o baile será por conta dos Mateadores.

Também terá um estúdio da Belíssima, onde será possível os participantes já saírem com suas fotos impressas. Uma recordação memorável deste grande evento.

Quem comprar o ingresso até às 17h deste sábado vai concorrer a um Kit Chimarrão com mateira de couro; Térmica inox e uma cuia dos Mateadores( no valor total de 300 reais). O brinde será oferecido através da Loja Benoit e do Hotel Alegrete.

Os ingressos para este grande evento neste sábado poderão ser adquiridos até às 17h na Loja Kamana e na Benoit. No domingo somente no Hotel Alegrete e no CTG Farroupilha.

O Cônsul do Grêmio, Adão Ramos, acrescenta que a Paella Gaúcha será servida, às 20h, antes da Festa que inicia às 21h. O jantar é opcional no valor de R$ 17,00 por pessoa.

A única alteração que ocorreu, em razão do tempo, foi o cancelamento da inauguração do Marco da Bandeira do Grêmio, no Posto Pilecco, da BR 290. A próxima data ainda não foi definida, porém, será no início de fevereiro.

Em frente ao palco terá uma estrutura de mais de 1 metro de altura confeccionada pelo talentoso grafiteiro Caturra. Adão Ramos ainda vai oferecer um bolo para os os aniversariantes do mês de janeiro.

Flaviane Antolini Favero