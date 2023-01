2ª rodada dos “Cinquentinha” da LAF registra 13 gols

Diferente da rodada de abertura quando apenas seis gols foram registrados, em um jogo dos quatro realizados, nesta todos balançaram as redes.

O clima mais agradável colaborou para um bom sábado com excelente público que lotou o complexo de campos do Jockey Club. Destaque da rodada ficou por conta do Nacional que jogando no campo do Honório goleou o Fortaleza por 4 a 1.

Equipe do Fortaleza estreou com derrota frente ao rubronegro do Bairro Macedo.

Único a vencer na abertura da competição, o Sindicato sofreu um revés diante do Boca, 2 a 1 em partida disputada no Estrelão. Nos jogos de fundo com início depois das 17h, São José e Alvorada frustaram a expectativa dos torcedores e amargaram um empate em um gol.

O Tinga somou três pontos ao bater o Fluminense em pleno campo do Estrelão, vitória por 2 a 1 para o time da Restinga.

A folga na 2ª rodada coube ao time do Cruzeiro lanterna da Chave “B”. A liderança está com Tinga e Boca, ambos com 4 pontos, o São José soma dois. Na Chave “A”, o Nacional lidera com 4, Sindicato tem 3, Alvora 2 e Fluminense um ponto ganho.

3ª rodada – 21 de fevereiro:

15h30min–

Alvorada x Cruzeiro – campo Palmeiras

Fluminense x Fortaleza – campo Estrelão

17h15min–

Nacional x Boca Juniors – campo Palmeiras

Sindicato x São José – campo Estrelão

Folga: Tinga

Fotos: Valdir Knierin