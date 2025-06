2ª Sala de Diálogos Ambientais na próxima quarta-feira em Alegrete

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Alegrete realizará, na próxima semana, 04 de junho, no plenário a partir das 14h, a 2ª Sala de Diálogos Ambientais. A atividade será em parceria com o Instituto Botucatu, idealizador do evento e acontecerá no próprio plenário do legislativo alegretense.

A dinâmica conta com uma mesa redonda com nove instituições e órgãos debatendo sobre os temas que abrangem as ações das entidades, proteção de campos nativos, rios e águas, impacto dos defensivos na apicultura, reciclagem, poluição por plásticos, impactos da crise climática e arborização urbana.

O evento terá dois blocos, sendo que no primeiro, o representante de cada entidade explanará sobre suas ações em relação ao meio ambiente local/regional. No segundo bloco, os representantes e demais convidados debaterão livremente sobre as temáticas abordadas.

As entidades e órgãos confirmados são: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Conselho Municipal de Meio Ambiente; Associação dos Apicultores; Instituto Botucatu; Instituto Federal Farroupilha; Unipampa; Movimento Pró-Rio Ibirapuitã e Fepam.

Fonte: assessoria imprensa Câmara de Vereadores de Alegrete