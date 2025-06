2K Rock Tribute: um sonho que ganha vida nos palcos

Por trás dos acordes afinados e das apresentações nos bares e eventos locais, há uma trajetória construída com amizade, coragem e paixão pela música.

A banda surgiu a partir de uma ideia dos amigos Enzo Ceolin (guitarra) e Dionatan Chervenski (vocal e baixo), que decidiram, já depois dos 30 anos, dar vida a um antigo desejo: montar uma banda de rock. O projeto, que começou de forma despretensiosa, tomou forma no final de 2023, quando os músicos iniciaram os primeiros ensaios e a montagem do repertório.

O foco do grupo se consolidou no Rock Nacional e Gaúcho dos anos 2000, origem do nome “2K”. Após mudanças na formação inicial, o baterista Jheinisson Teles, conhecido como Jejê, integrou-se ao grupo, que então se firmou como um power trio.

Com duas músicas autorais já lançadas — “O Queridinho dos Meus Pais” e “Idas e Voltas” — gravadas no estúdio Blue Bones com produção de Roberto Tubino, a banda vem conquistando espaço e boas avaliações do público. O apoio de familiares, amigos e colegas de trabalho tem sido uma parte essencial do processo, transformando os mais próximos nos primeiros incentivadores e fãs.

Em parceria com a escola de música Voz e Melodia, a 2K Rock Tribute tem se apresentado em diversos espaços locais, levando ao público não apenas covers e composições próprias, mas também uma mensagem: a de que nunca é tarde para recomeçar e realizar um sonho.

A história da banda é uma celebração da persistência e do companheirismo. Para seus integrantes, mais do que músicas, cada show representa uma vitória pessoal e coletiva. O rock, afirmam, assim como a amizade verdadeira, não tem prazo de validade.