32 anos sem Dr Romário Araújo de Oliveira- o médico dos pobres

Existem pessoas que passam por esta existência e deixam marcas indeléveis por onde cruzam e naquilo que fazem.

O médico alegretense Dr Romário Araújo de Oliveira foi um destas pessoas. Neste dia 4 de agosto faz 32 anos de sua morte.

Um ser humano difícil de ser esquecido pela forma com que marcou sua vida enquanto esteve neste plano. Mais do que clinicar era um ser humano sem limites de ajudar e fazer o bem. Atendia a todos sem distinção e fez centenas de partos.

Devido ao seu jeito ímpar de ser e trabalhar, Dr Romário conhecido como médico do pobres, e isso lhe rendeu mais de 2 mil afilhados, tendo batizado 36 em um só dia. Muitos até hoje reverenciam o padrinho Dr Romário.

Há quem diga que Alegrete nunca mais teve um médico tão humano como ele. Estava sempre de bem com a vida e caminhava rapidinho e com um toque parece que passava energia positiva a todos.

As pessoas menos favorecidas que atendia de graça lhe ofereciam presentes como galinhas, ovos, doces e até um fusca chegou a receber em pagamento aos seus atendimentos em 1972.

Doutor Romário era “trabalhista-brizolista”, além de embaixador colorado, comendador alegretense e de ser reconhecido pela irreverência ao atender sua clientela.

O Núcleo Colorado de Alegrete junto com a Sociedade de Medicina prestou uma homenagem a ele em 2018. E um busto com sua imagem recebe a todos em uma das entradas da Santa Casa de Caridade, local onde passou grande parte do seu tempo trabalhando.

Vera Soares Pedroso

Com informações do Site o Explorador