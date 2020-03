32º Rodeio do CTG Oswaldo Aranha movimenta o Durasnal

Nem bem terminou o Carnaval e parte do Alegrete se mobilizou para uma dos maiores rodeios do município. O 32º Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha que acontece de 6 a 8 março.

O evento, já tradicional, reúne um grande público para participar das provas campeiras e artísticas, de culinária e artesanato do Rodeio. As inscrições podem ser feitas direto no CTG Oswaldo Aranha.

Muitos acampam na sede do CTG que se transforma nos dias do Rodeio com os que vão participar e assistir as provas campeiras e artísticas.

Giciéli Barúa, do departamento cultural e agregada das falas do CTG, diz que esperam um grande público como sempre acontece. E, mais uma vez, conclama a população a assistir as provas que preservam costumes e a cultura gaúcha de uma forma autêntica.

Desta sexta-feira, até o próximo domingo são esperados que mais de seis mil pessoas passem pela sede do Rodeio, vindo de várias localidades de Alegrete.