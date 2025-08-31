3ª Mateada dos Festejos leva música e tradição à Praça do Bebedouro neste domingo

A Praça do Bebedouro será palco, neste domingo (31/08), da 3ª Mateada dos Festejos, a partir das 14h. O encontro promete reunir famílias, tradicionalistas e a comunidade em geral para uma tarde de música, integração e valorização da cultura regional.

A programação musical contará com apresentações da Gurizada Fronteiriça, do grupo Os Cumpadi e do cantor Hemerson Mendonça, garantindo animação com repertório marcado pelo nativismo e pela identidade gaúcha.

Com o tema “Ondas curtas, histórias longas – o centenário de Darcy Fagundes e 70 anos do Grande Rodeio Coringa”, o evento presta tributo a um dos maiores comunicadores e defensores da cultura do Rio Grande do Sul. Darcy Fagundes, que completaria 100 anos em 2025, é lembrado por sua trajetória no rádio e pela criação do Grande Rodeio Coringa, programa que se tornou referência da música regional e completou sete décadas de história.

A homenagem reforça o papel da comunicação na preservação da identidade cultural e mostra como o legado de Darcy ainda inspira gerações de artistas e ouvintes.

Sob a coordenação de Cléo Trindade, responsável pelos festejos farroupilhas em Alegrete, a mateada contará com forte participação de CTGs, piquetes e grupos tradicionalistas, que mais uma vez se unem para celebrar a cultura gaúcha. A expectativa é de um ambiente de confraternização, onde o chimarrão circula, as bandeiras tremulam e a tradição se renova em cada roda de amigos.

