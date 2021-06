3ª Região Militar abre processo seletivo para oficiais e sargentos técnicos

Compartilhe















A 3ª Região Militar (3ªRM) abriu no último dia 1º de junho, processo seletivo visando a contratação de Oficiais e Sargentos Técnicos Temporários.

As inscrições podem ser realizadas até dia 9 de julho por meio do cadastro de dados no Sistema de Seleção de Candidatos a Temporários (SiSCanT), disponível na página eletrônica da 3ª RM. Podem se inscrever os nascidos entre 2 de fevereiro de 1981 e 2 de fevereiro de 2002.

As vagas são destinadas para OM´s de diversas cidades, inclusive Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento e Uruguaiana.

As áreas de interesse no que se refere aos Oficiais Técnicos Temporários (OTT) são as seguintes: Administração; Assistência Social; Ciências Contábeis; Comunicação Social (Jornalismo); Comunicação Social (Publicidade e Propaganda); Comunicação Social (Relações Públicas); Direito; Enfermagem; Enfermagem com Auditoria; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica e Eletrônica; Engenharia Mecânica; Fisioterapia; Informática (Servidores e redes); Informática (Programação PHP); Magistério Física; Magistério Letras Português e Inglês; Magistério Matemática; Pedagogia; Psicologia e Serviço de Assistência Religiosa do Exército (SAREx) –Católico.



Já as áreas de interesse contempladas no Aviso de Convocação com relação aos Sargentos Técnicos Temporários (SST) são as seguintes: Técnico em Administração; Técnico em Agrimensura; Técnico em Análises Clínicas; Técnico em Contabilidade; Técnico em Edificações; Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem Diagnóstico por Imagem; Técnico em Enfermagem Instrumentação Cirúrgica; Técnico em Enfermagem Oncológica; Técnico em Farmácia; Técnico em Informática; Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Metalurgia; Técnico em Nutrição; Técnico em Prótese Dentária (Odontologia Digital – CAD/CAM); Técnico em Radiologia e Técnico em Soldagem.

Interessados podem acessar o link: https://www.3rm.eb.mil.br/ Mais informações pelo e-mail: [email protected]

Júlio Cesar Santos Foto: 12º BE