3º turno de odontologia começa a funcionar no PAM a partir deste mês

O município de Alegrete passará a contar, a partir do dia 4 de agosto, com o 3º turno de atendimento odontológico. Trata-se de um importante avanço na rede de saúde, com foco no atendimento de situações de emergência fora do horário comercial.

A coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal, Beatrice Loch, destaca que essa é mais uma ação pensada para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente para quem mais precisa.

Inicialmente, os atendimentos ocorrerão no PAM (Pronto Atendimento Municipal), mas a previsão é de que, em breve, o serviço seja ampliado para outras Estratégias de Saúde da Família que comportem o 3º turno. Vale ressaltar que o atendimento será exclusivamente para urgências que não possam aguardar o funcionamento normal do posto de saúde no dia seguinte. Um cirurgião-dentista e um auxiliar em saúde bucal serão responsáveis pelos atendimentos.

O horário será das 18h às 21h, exceto às quartas-feiras. Nas quintas-feiras, o PAM, por meio do Laboratório da Diversidade, oferecerá um atendimento específico voltado a esse público.

“Em breve, ampliaremos o serviço do PAM para o CSU, pois estão em pontos opostos da cidade. Em seguida, levaremos a iniciativa para mais unidades que já contam com o 3º turno de saúde em funcionamento”, adianta a coordenadora.

A profissional relata que há muito tempo se observa a necessidade da presença da odontologia nos turnos noturnos. “Muitas pessoas procuram atendimento médico na UPA ou no 3º turno por dor de dente, quando, na verdade, precisam de um atendimento odontológico específico, e não apenas suporte medicamentoso”, explica.

Emergência odontológica

Casos como traumas dentários, dor aguda, abscessos, pulpite, entre outras situações caracterizadas como urgência odontológica, poderão ser atendidos no PAM durante o 3º turno. O paciente deverá se dirigir à unidade e confirmar o atendimento, conforme o mesmo protocolo adotado nas demais unidades de saúde.