400 anos de história: Alegrete recebe formação sobre herança jesuítica e guarani no Museu do Gaúcho

Com o tema “Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”, a formação promove uma reflexão sobre a história, os costumes e as raízes culturais do Estado, destacando a importância de levar esses conhecimentos ao ambiente escolar.

Participam da atividade professores e tradicionalistas de Uruguaiana, Cacequi, Quaraí e Alegrete. Também estiveram presentes integrantes do Prendado dos Festejos da 4ª Região Tradicionalista, que acompanharam a programação e contribuíram para valorizar a representatividade do tradicionalismo regional.

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A atividade integra a programação relacionada aos Festejos Farroupilhas 2026, que neste ano têm como tema a herança jesuítica e guarani, em referência aos quatro séculos de cultura e tradição. O encontro também conta com a participação de Marco Saldanha Júnior.

A programação segue durante a tarde com oficina e roda de conversa, proporcionando momentos de aprendizado, diálogo e aprofundamento sobre a aplicação da cultura tradicionalista no ambiente escolar.

Realizado no Museu do Gaúcho, o curso reforça a aproximação entre o tradicionalismo e as escolas, incentivando o trabalho com elementos da história e da identidade gaúcha junto às novas gerações.

A iniciativa destaca ainda o papel da educação na preservação da memória cultural e na valorização das diferentes influências que contribuíram para a formação histórica e cultural do Rio Grande do Sul.