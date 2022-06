41º EFIPAN anuncia alterações nos horários e troca de clube

A coordenação do 41º Encontro de Futebol Infantil Pan Americano informou na última quarta-feira (23), alteração nos horários dos jogos e substituição de uma equipe.

O maior campeonato de futebol infantil da américa será realizado de 23 a 31 de julho. De acordo com o coordenador geral do evento, Moisés Fontoura, houve mudança nos horários e a substituição do clube Rentistas do Uruguai pela Associación Ruben Paz.

Ao todo serão 33 jogos no gramado do estádio municipal Farroupilha, somente na 1ª fase acontecem 25 jogos pela classificatória.

A disputa inicia dia 23, com um clássico paulista. O atual campeão Palmeiras mede forças com o Redbull Bragantino. A mudança no horário em virtude do clima de inverno, terá rodadas com os últimos jogos iniciando no máximo às 19h50min, diferente das 20h50min, conforme a primeira divulgação dos jogos. Dias de semana, a rodada inicia às 14h30min, já aos finais de semana a partir das 15h30min.

No dia 24, um domingo, o EFIPAN terá seu tradicional clássico Gre-Nal, com início às 15h50min. Logo em seguida acontece a estreia do anfitrião Flamengo contra o Coritiba.

A partir do dia 25, até o dia 28, todas rodadas terão cinco jogos a partir das 14h30min, o último jogo tem início previsto para às 19h50min no Farroupilha.

Vale lembrar que são duas chaves de cinco clubes cada, jogos cruzados e se classificam as oito melhores na soma geral. Na “A”: Coritiba; Guarapuava – Paraná; Internacional; Juventude e Palmeiras. Na “B”: Flamengo – Alegrete; Grêmio; Novo Hamburgo; Associación Ruben Paz e Redbull Bragantino.

Confira a nova tabela de jogos: