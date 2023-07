42ª Feira do Livro de Alegrete promete diversidade literária e cultural em 2023

A cidade de Alegrete prepara-se para receber a 42ª edição da sua Feira do Livro, um evento cultural de destaque que promove o encontro entre leitores, escritores, editoras e livreiros. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc, e acontecerá entre os dias 17 e 22 de outubro na Praça Getúlio Vargas e seus arredores.

Com uma programação diversificada e inédita, a Feira do Livro de Alegrete ocupará diferentes espaços da cidade, proporcionando atividades artísticas, literárias e formativas para todas as idades. O evento visa não apenas fomentar a leitura, mas também celebrar a cultura local e regional.

Espaços temáticos para atividades artísticas e literárias

A Feira contará com diversos espaços temáticos destinados a diferentes atividades culturais, entre eles:

Espaço Infantil : Local dedicado a sessões de contação de histórias e bate-papos sobre literatura infantil. Nomes como Eleonora Medeiros, Bárbara Catarina, Karina Maia, Juliana Correia e outros já confirmaram presença. Espaço Biblioteca Pública Mário Quintana : Será voltado para atividades literárias promovidas pela biblioteca pública local. Palco Pocket : Espaço para pequenas apresentações acústicas e recitais poéticos. Espaço dos Escritores e Escritores : Local destinado à exposição e recepção de livros de redatores que estarão presentes no evento, além de ser um espaço para trocas e bate-papos sobre suas obras.

Atividades formativas e espaços literários em casarões e universidade

Além dos espaços temáticos, a Feira do Livro de Alegrete oferecerá atividades formativas em casasrões históricos que circundam a Praça Getúlio Vargas, assim como na URCAMP (Universidade da Região da Campanha). Essas atividades incluem oficinas, painéis, palestras e rodas de conversa sobre diferentes temas.

Museu José Pinto Bicca de Medeiros : Após passar pela restauração, o espaço será dedicado a atividades literárias regionais, com oficinas, rodas de conversa, painéis e exposições. Nomes como Gujo Teixeira, Marília Kosby, Juliana Flor e outros estarão presentes. Palácio Rui Ramos : Espaço para atividades literárias como rodas de conversa e oficinas, com a participação de Élvio Gonçalves, Karina Maia, Barbara Catarina, Sérgio Rosa, Gabriela Silva e mais. URCAMP : O salão de atos da universidade receberá painéis e palestras, com a presença de Escobar Nogueira, Gabriela Silva, André Soltau e outros. Museu Oswaldo Aranha : Receberá exposições literárias, incluindo a Mostra Literária Paulo Leminski, entre outras.

Homenagens e presenças especiais

A 42ª Feira do Livro de Alegrete homenageará personalidades e emoções que inspiraram para a disseminação do livro e da leitura na região.

Patrono : o editor, professor e escritor alegretense, radicado em Santa Catarina, André Soltau, será o Patrono desta edição, responsável por liderar a abertura da feira.

Homenageada Especial : a professora e coreógrafa Elza Mello será homenageada por seus 25 anos à frente da Escola de Dança Ballet Coppélia, com um currículo respeitável na área da dança clássica.

Escritor Homenageado : Élvio Gonçalves, alegretense radicado em Caxias do Sul, será homenageado por seu trabalho como escritor e ativista cultural.

Instituição Homenageada : a Sociedade Literária Rui Neves receberá a distinção por seu trabalho incansável na promoção da escrita e leitura em Alegrete.

Intervenções cênico-literárias e projetos culturais

A Feira do Livro contará com diversas intervenções cênico-literárias, proporcionando aos visitantes experiências únicas:

“Poesia em Movimento (Poemas de Brecht em cortejo)” : Um cortejo cênico-literário apresentado pelo Grupo Tia de Canoas. Projeto “Bala_Vras” de Daniel Viana : Projeto cultural do artista do Rio de Janeiro que promete surpreender os participantes.

Além disso, o evento acolheu o Cine 8D, Trem Cultural e Kid Play, proporcionando momentos de entretenimento e cultura para todos os públicos.

Incentivo à educação com kits de livros

Como parte das iniciativas de incentivo à leitura e à educação, foram encaminhados kits de livros do Patrono e premiados especiais para todas as escolas do município. Esses materiais serão utilizados para desenvolver projetos pedagógicos que serão apresentados durante a feira.

A 42ª Feira do Livro de Alegrete mostra como uma oportunidade única para a comunidade local e visitantes mergulharem no universo literário, desfrutarem de atividades culturais diversas e celebrarem a riqueza da arte e da literatura regional. Com uma programação ampla e diversificada, o evento promete encantar e enriquecer os conhecimentos de todos os participantes. O público poderá conferir os lançamentos de livros, explorar estandes de livresiros e editoras, interagir com escritores, artistas e professores e vivenciar momentos mágicos fornecidos pela literatura e pelas artes.

Os interessados ​​em participar dos lançamentos de livros, assim como livreiros e editoras que desejam fazer parte do evento, podem encontrar mais informações e realizar suas inscrições através dos links disponibilizados.