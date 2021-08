45% da população vacinável de Alegrete já está imunizada com as duas doses

Share on Email

A cidade de Alegrete, entrou a semana com a antecipação da 2ª dose contra a Covid-19, do laboratório Pfizer. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou um cronograma para pessoas que estão com a 2ª dose em atraso.

De acordo com o número da população vacinável do município que é de 67.164 pessoas, quase a metade já tomou as duas doses, ou seja, 30.249 receberam o imunizante nas duas etapas previstas inicialmente para o combate contra Covid-19.

Em relação a 1ª dose, o percentual avança e atinge 81,1%, são 54.477 pessoas que já receberam a 1ª dose. Em contato com a coordenadora da 10ª CRS, Heili Temp, a listagem compreende todos grupos prioritários e população acima dos 12 anos que está apta a tomar vacina contra Covid-19.

De acordo com a secretaria de saúde do Estado, Alegrete já recebeu 83.951 doses da vacina e aplicou 83.117 na atualização de segunda-feira pela manhã.

É preciso atentar aos locais de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório Pfizer para o período de 30 de agosto a 1º de setembro.

Os que tinham agendamento para o próximo dia 8 de setembro, receberam a dose na segunda-feira (30), no PAM e Centro Social Urbano. Já os agendados para o dia 9 de setembro, recebem a dose 2, nesta terça-feira (31), também no PAM e Centro Social Urbano.

Para os que possuem agendamento no dia 10 de setembro, devem comparecer no dia 1º de setembro, na próxima quarta-feira, somente no PAM.

Outra observação importante é quem está com a 2ª dose da Coronavac em atraso deve comparecer nesta terça-feira (31), nas UBSs Vera Cruz e Rondon e no dia 1º de setembro, a dose em atraso da Coronavac ocorre apenas na UBS Vera Cruz.

Conforme a SMS, no final da tarde apenas serão abertos frascos para a vacinação caso haja o número suficiente de pessoas para a aplicação de todas as doses contidas no frasco.

Para as pessoas que estão com a 2ª dose da vacina dos laboratórios Fiocruz/Astrazeneca em atraso podem comparecer até o dia 1º nas UBSs Jesus Franco Pereira, Boa Vista, Prado, Piola, Promorar, Nova Brasília, Dr. Romário e Vila Nova.

A secretaria municipal de saúde avisa que os locais de aplicação de 2ª dose em atraso nos dias 2 e 3 de setembro terão o seguinte cronograma:Ĺ

Pfizer: somente no PAM;

Coronavac: somente na UBS Vera Cruz;

Fiocruz/Astrazeneca: somente no Centro Social Urbano.

