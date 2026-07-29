4ª Região Tradicionalista intensifica preparativos para o acendimento da Chama Crioula de 2026

Além das atividades desenvolvidas pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), a movimentação se reflete em diversos segmentos da economia, impulsionando o comércio, lojas de indumentária, selarias, veterinárias, agropecuárias e profissionais ligados ao setor equestre, em um período considerado de grande importância para o calendário cultural e econômico do Estado.

Na Fronteira Oeste, as ações que antecedem as comemorações já estão em andamento sob a coordenação da 4ª Região Tradicionalista (4ª RT), que reúne entidades de diversos municípios da região. Conforme a presidente da 4ª RT, Ilva Borba Goulart, o foco neste momento é fortalecer a estrutura administrativa dos CTGs e preparar as entidades para as atividades que marcarão a programação farroupilha.

Uma das iniciativas é a realização do Curso de Formação de Patronagens (CFOR), promovido em Alegrete, que reuniu 48 representantes de CTGs e demais entidades tradicionalistas da região. A capacitação aborda temas fundamentais para a gestão das entidades, como administração, legislação, organização interna, prestação de contas e responsabilidades das patronagens, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão do Movimento Tradicionalista Gaúcho.

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Além da qualificação dos dirigentes, a agenda da 4ª Região inclui a participação no Congresso Tradicionalista Gaúcho, que acontecerá em Santo Ângelo. Durante o encontro serão debatidas propostas e diretrizes para o movimento, entre elas a definição do tema oficial da Semana Farroupilha de 2026, que prestará homenagem aos 400 anos das Missões Jesuíticas, marco histórico de grande relevância para a formação cultural do Rio Grande do Sul.

Outro momento aguardado pelos tradicionalistas é o acendimento da Chama Crioula, cerimônia que simboliza o início das celebrações farroupilhas em todo o Estado. O evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto, no município de Rio Pardo. A 4ª Região Tradicionalista será representada por aproximadamente 15 cavalarianos, responsáveis por conduzir a centelha até os municípios da Fronteira Oeste, preservando uma das tradições mais significativas do movimento.

Durante entrevista, Ilva Borba Goulart também destacou a importância de que todas as entidades mantenham sua documentação atualizada e em conformidade com as exigências legais. Segundo ela, a regularização é essencial para que os CTGs possam participar de programas de incentivo, firmar convênios e acessar recursos públicos destinados ao fortalecimento das atividades culturais e tradicionalistas.

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À medida que a Semana Farroupilha se aproxima, cresce a expectativa entre os tradicionalistas, que intensificam os preparativos para celebrar um dos períodos mais representativos da cultura gaúcha. Mais do que uma programação festiva, o evento reafirma a preservação das tradições, fortalece o sentimento de pertencimento e movimenta uma ampla cadeia econômica ligada ao campo e às manifestações culturais do Rio Grande do Sul.