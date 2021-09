4ª Região Tradicionalista realizou concurso de peões e prendas no Farroupilha

No dia 07 de setembro, no Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, no em Alegrete, aconteceu a 51ª Ciranda Cultural de Prendas e 33º Entrevero Cultural de Peões da 4ª Região Tradicionalista, com a participação de entidades tradicionalistas das cidades de Alegrete, Barra do Quaraí e Uruguaiana. Marcando a retomada gradativa e consciente dos eventos culturais e tradicionalistas.

Neste ano, de forma atípica, o concurso regional foi realizado somente através da aplicação da prova cultural (escrita), contendo questões de Tradição, Tradicionalismo, Folclore, História e Geografia do Rio Grande do Sul e da prova de redação para as prendas juvenis e adultas. O Casal Padrinho do concurso foi Márcio da Silva e Simara Cunha.

Veja a seguir o resultado:

Categoria: Piá Farroupilha



1º lugar – Miguel Camargo Leite – CTG Oswaldo Aranha – Alegrete



2º lugar – Rodrigo Brincker Rodrigues – CEF Martin Fierro – Uruguaiana

Categoria: Prenda Mirim



1º lugar – Rafaela Schultz Sena – CTG Piquete Porteira do Rio Grande – Barra do Quaraí



2º lugar – Maria Eduarda Moraes Soehn – CTG Sinuelo do Pago – Uruguaiana



3º Maria Luiza Graziadei Borges – CTG Patrulha do Oeste – Uruguaiana

Categoria: Guri Farroupilha



1º lugar – Felipe Martines de Souza – CTG Piquete Porteira do Rio Grande – Barra do Quaraí

Categoria: Prenda Juvenil



1º lugar – Luani Trindade Machado – CTG Honório Lemes – Alegrete



2º lugar – Ana Clara Alves da Silva – CTG Sinuelo do Pago – Uruguaiana



3º lugar – Caroline Rei Guimarães – Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas – Alegrete

Categoria: Peão Farroupilha



1º lugar – Alexsandro Teixeira – CTG Piquete Porteira do Rio Grande- Barra do Quaraí



2º lugar – Luiz Henrique Soares do Amaral – CTG Honório Lemes – Alegrete

Categoria: Prenda Adulta



1º lugar – Emanuelly Dias Machado – CEF Martin Fierro – Uruguaiana

Concomitantemente, com o concurso regional ocorreu a realização da 50ª Ciranda Cultural de Prendas – Fase Estadual, que além da prova cultural (escrita) e redação, também contou com a avaliação do Relatório de Vivência Tradicionalista e Pesquisa Folclórica, o resultado será divulgado no dia 11 de setembro pelo MTG.

Neste caso a 4ª Região Tradicionalista contou com as seguintes participações:

Categoria Mirim:

Estela Ribeiro Rossi – 1ª Prenda Mirim da 4ª RT – CTG Amizade do Vasco Alves – Alegrete

Categoria Juvenil:

Larissa Becker – 2ª Prenda Juvenil da 4ª RT – CTG Piquete Porteira do Rio Grande – Barra do Quaraí

Categoria Adulta:

Emily Mello Rodrigues – 1ª Prenda da 4ª RT – CTG Honório Lemes – Alegrete

“Agradecemos as Prendas e Peões da 4ª Região Tradicionalista – Gestão 2019/2021 pelo trabalho e dedicação durante o momento que vivemos. E desejamos muito sucesso à nova gestão” destacou coordenador da 4ªRT, Marcos Saldanha .