4º CD do programa Clube do Brega da Nativa FM já é sucesso

Em sua 4ª edição, o mais recente lançamento no formato compact disc, do programa de maior audiência nas noite de sexta-feira da Rádio Nativa já está sendo distribuído.

O comunicador Lelo Di Carvalho, âncora do programa que completa 8 anos na grade da emissora, comemora a aceitação dos ouvintes. “Além dos alegretenses bregas, estamos enviando remessas para São Paulo, Fortaleza, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina e outras cidades do RS”, conta.

Programa do Clube do Brega da Rádio Nativa

Lelo Di Carvalho explica que embora o CD esteja de lado atualmente, a audiência do programa chegou ao nordeste do País, e de lá veio o incentivo para realização de mais um projeto. Cantores bregas como Erasmo Mendes, Israel Rabelo e a dupla Silvano & Carlos Augusto, entraram em contato com a produção do programa e relataram o apreço pelo Clube do Brega.

O radialista conta que este 4º CD só foi possível graças ao apoio do compositor e divulgador da música e embaixador no Brasil Eduardo Elautério, que reside em Santa Maria.

Lelo Di Carvalho organiza a distribuição do CD

Invendável, o novo CD do Clube do Brega chegou em Alegrete, no início desta semana já está sendo distribuído aos bregas de Alegrete. Patrocinadores do programa e ouvintes receberam o novo trabalho do Clube do Brega diretamente das mãos de Lelo Di Carvalho.

CD faz a festa dos ouvintes

A gravadora MG Mídia de Fortaleza foi a responsável pelo 4ª CD do Clube do Brega. A foto que ilustra o CD, não podia ser melhor. Com o Parque Rui Ramos de palco, um fusca 96, cedido pelo colecionador Paulinho, bastou para os dois radialistas irreverentes pousarem para a foto escolhida entre os mais de 75 clicks da dupla.

Com 20 faixas, o novo CD do Clube do Brega traz o melhor da música brega. De Reginaldo Rossi com “Garçom”, passando por Ismael Ribeiro “Vou te amarrar no pé da cama”, Eliana de Lima “Volta pra Ela”, Erasmo Mendes”Ela me Trocou por Outro”, ainda tem Amado Batista “Princesa”, entre outros hits brega.

Capa do 4º CD Clube do Brega

Outra novidade desta edição, é a alternativa do ouvinte baixar o aplicativo Nativa FM Alegrete e se deliciar com o novo CD do Clube do Brega.