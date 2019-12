5º edição do Entrevero Crioulo fortaleceu as lides campeiras

No último dia 14 de dezembro, foi realizada no CTG Osvaldo Aranha, no sub distrito do Durasnal, a 5º edição do Entrevero Crioulo, evento regional que visa preservação das lides e práticas campeiras, bem como a valorização crescente do homem do campo.

Durante o evento ocorreu a explanação sobre o Manejo do cavalo no Rio Grande do Sul, com Arsénio Brandli – Diretor Campeiro da 4ª RT e Juiz de Campeira do MTG. Este tema faz parte da pesquisa Campo e Cultura dos peões e guris que irão participar do concurso regional em 2020.

Também foram realizadas oficinas e práticas campeiras sobre as provas de galpão do Entrevero Cultural de Peões e do cotidiano das estâncias gaúchas, como: tosquia, tosa, carnear ovelha, charque ovino e bovino, churrasco, chimarrão e encilha.

Estiveram presentes e participaram da explanação dos temas os Peões do Rio Grande do Sul:

Guilherme Ribeiro Rossi – 1º Piá Farroupilha do RS 2016/2017 e 3º Guri Farroupilha do RS 2019/2020

Sthefano Marçal Jacques – 2º Peão Farroupilha do RS 2017/2018

Rafael Pereira da Costa – 3º Piá Farroupilha do RS 2017/2018

João Victor Menezes – 2º Peão Farroupilha do RS 2019/2020

No encerramento foi realizada uma tertúlia e “bailezito” ao som de Gaita e Pandeiro.

“Agradecemos ao Casal Patrão do CTG Osavaldo Aranha José Bonassa e Erotinha, assim como, a patronagem pela grandiosa recepção e apoio na realização do evento. Também agradecemos, a todos os participantes de várias cidades do Rio Grande do Sul, Alegrete, Barra do Quaraí, Quaraí, Uruguaiana, São Borja, Manoel Viana, Porto Alegre.” descreveu o diretor do Departamento Cultural Marco Saldanha.