Milton das Neves Espinosa conhecido como Sargento Espinosa.

Natural da cidade de Rio Grande, escolheu Alegrete para cursar sua trajetória e, em mais de 40 anos residindo neste Município, durante 30 anos fez parte da Polícia Rodoviária Estadual. Instituição que sempre se orgulhou muito, principalmente ao ser conhecido como “Sargento Espinosa”. Posteriormente, teve a oportunidade de retornar as atividades na Brigada Militar, onde atuou por 5 anos na Escola Emílio Zuñeda.

Tua partida nos deixou sem chão, a dor é inexplicável, é uma mistura de sentimentos pois sabemos que descansou, não merecia tanto sofrimento, nos resta as lembranças e o legado de homem de caráter, honesto, um grande ser humano, sempre disposto a ajudar. – disse uma das filhas Jane.

Os filhos acrescentam que, com ele, não tinha tempo ruim, uma de suas marcas registrada eram as brincadeiras por onde passava.

“Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros e com ele não poderia ter sido diferente, lutou até o fim. Queremos agradecer ao Dr. Vilson Avelar, um excelente profissional, dedicado, sempre atencioso, competente e comprometido, esteve sempre presente com uma palavra amiga, um carinho, encorajando e dando forças a ele a todo momento. São pessoas como o Dr Vilson que fazem a diferença, principalmente, em momentos de dor e fragilidade. Seremos eternamente gratos, ganhou nosso respeito e admiração. Não podemos deixar de agradecer ao Dr. Dion Lenon, Dr. Jocelmo Jaques, Dra. Marlu, aos técnicos em enfermagem do posto 4, em especial a Neiva e a Bianca. Nossa gratidão a Polícia Rodoviária Estadual e a Brigada Militar que se fizeram presentes acompanhando o cortejo e aos amigos e familiares por toda palavra de conforto que nos foi dada” – encerraram a homenagem.