6º Batalhão de Polícia de Choque prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Alegrete

Na noite de sexta-feira (8), a Brigada Militar através do 6º BPChq, de Uruguaiana, prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Macedo.

Durante patrulhamento tático as equipes do 6º BPChq que estão atuando em Alegrete com vistas à reprimir os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), abordaram um indivíduo que transitava em via pública em atitude suspeita. Durante a revista pessoal foram encontrados, com o acusado, uma pistola calibre 22, um rádio comunicador e R$ 357,00.

Polícia Civil de Alegrete recebe dois novos delegados

Sobre o 6º BPChq

O 6º BPChq é uma tropa reserva do Comando-Geral da BM,e Subordinada administrativa e operacionalmente ao Comando de Polícia de Choque.



Trata-se de uma tropa especializada para execução de atividades de restauração da ordem pública, estando em condições de pronto emprego para atuar em todo Estado , promovendo constante treinamento de sua tropa visando atuação preventiva e/ou repressiva nos locais e áreas de perturbação da ordem.



Batalhão, agora, alinhado com as demais e atuantes unidades de Choque do Estado, possui como missão principal o emprego na Operações de controle de distúrbios; ocupação, defesa e retomada de pontos de sensíveis; em operações de reintegração de posse urbana e rural; operações de revistas e repressão as rebeliões e motins em presídios.



Bem como, ainda, realizar o Policiamento ostensivo geral em praças desportivas e grandes eventos; apoiar operacionalmente as frações da área territorial do CRPO Fronteira Oeste com ações e operações preventivas e repressivas, visando o controle dos indicadores de criminalidade e crismes transfronteiriços.