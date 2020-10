6º RCB abre licitação para compra de produtos da agricultura familiar em Alegrete

Compartilhe













Os produtores da agricultura familiar de Alegrete, além de venderem para merenda escolar também entregam seus produtos em unidades militares da cidade.

E agora, o 6º RCB torna público aviso de licitação de chamada pública para comprar produtos de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para suprimento do Regimento José de Abreu em Alegrete.

Quem quiser participar deve se dirigir à unidade militar a partir do dia 7 de outubro no horário das 9h às 11h 30min. e das às 13h 30min. às 16h. A abertura das propostas será no próximo dia 21 de outubro às 10h.

