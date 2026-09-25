6º RCB busca fornecedores para compra de carne bovina em Alegrete

Podem participar fornecedores que atendam aos requisitos estabelecidos na demanda. As propostas devem ser encaminhadas pela plataforma até o dia 29 de setembro de 2026.

A previsão de entrega foi dividida em duas etapas. No dia 13 de outubro, deverão ser entregues 10 peças, enquanto em 1º de dezembro está prevista a entrega de outras 20 peças. Cada peça deverá ter peso mínimo de 13 quilos.

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O pagamento será realizado por meio de empenho, conforme as condições estabelecidas na demanda. A entrega dos produtos deverá ocorrer diretamente no 6º RCB, em Alegrete.

A oportunidade está identificada como Demanda nº 1093 – Contrata+Brasil e representa uma possibilidade de fornecimento para empresas e empreendedores que atuam no segmento e estejam habilitados a participar do processo.

Os interessados devem acessar o Contrata+Brasil, consultar as especificações, condições e demais requisitos da demanda e realizar o envio da proposta dentro do prazo estabelecido.

A iniciativa também integra o movimento de utilização das compras públicas como oportunidade para fornecedores locais e regionais, aproximando quem produz e comercializa de instituições que precisam adquirir produtos e serviços.