6º RCB forma mais uma turma no curso básico de graduação em Sargentos

O 6º RCB realizou no final da tarde do dia 3, a formatura de mais uma turma do curso de formação e graduação em Sargentos.

Com a presença do comandante do General Ribeiro- comandante da 6 Brigada de Infantaria, General Kamei- comandante da 2 Brigada de Cavalaria Mecanizada, Coronel Froes – comandante do 6 RCB, autoridades civis e militares foi realizada a formatura dos alunos que concluíram a primeira etapa do curso em Alegrete.

Os 92 formandos desfilaram em frente ao palanque oficial, num momento de emoção para alunos e seus familiares.

Famílias dos futuros Sargentos, de Alegrete e de outras cidades do RS e do Brasil assistiram à solenidade sempre marcada por muita disciplina.

Os alunos destaque do curso foram homenageados pelo comando do Regimento.

O Primeiro ano de formação no CFGS, realizado no Regimento, abrange a formação Individual do combatente militar bem como aprendizado técnico e prático das funções de Sargento. Após o primeiro ano, as alunos podem optar por seguir para Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), no Rio de Janeiro, para o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), em Taubaté (SP) ou para a Sargentos das Armas (ESA), em Três Corações (MG), onde irão terminar sua formação obtendo o grau de tecnólogo e serão declarados Sargentos.

General Ribeiro destacou que concluíram 50% do curso, o que é muito importante. São vencedores pelo trabalho com muita dedicação e suor.