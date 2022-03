6º RCB inicia mais uma turma de formação de Sargentos

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado de Alegrete iniciou, esta semana, mais uma turma de formação de Sargentos em sua unidade militar.

Os 99 alunos de várias cidades do Brasil adentraram os portões do quartel, primeiro em traje social, mas já com garbo e orgulho de estarem nesta turma. Depois, já com a farda para a tradicional formatura de apresentação e convidados.

. É um momento ímpar, porque marca o início da formação militar desse jovens que, depois do Curso aqui no 6º RCB, vão à Escola de Sargentos da Armas em Minas Gerais concluir a formação.

Curso de formação de Sargentos 6º RCB

O curso básico inclui aulas teóricas e praticas e acontece até o mês de dezembro deste ano.