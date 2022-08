6º RCB promove 1ª Meia Maratona da Independência

Pela primeira vez Alegrete vai sediar a 1º meia maratona da Independência. O evento esportivo está sendo organizado pelo 6º RCB e vai ter percurso na modalidade de 21,1 Km e 5km. As inscrições para quem for participar da Meia Maratona da independência serão aceitas até o dia 29 de agosto ou quando atingir 300 atletas inscritos.

A largada da corrida será em frente ao Estádio Farroupilha passando pelo centro da cidade, Avenida Tiaraju e a chegada no mesmo local.

A estrutura do evento da 1ª Meia Maratona da Independência Barão do Cerro Largo, em especial nas comemorações aos 200 anos da Independência do Brasil, será montada no centro da cidade, passando pela Avenida Tiaraju.

O evento vai disponibilizar tenda de cronometragem, tenda de hidratação e frutas, serviço de atendimento de urgência com ambulância, podio de premiação

As equipes que quiserem podem trazer sua tenda. Será oferecida estrutura para todos os participantes e acompanhantes com banheiros, vestiários e estacionamento nas adjacências.

As inscrições serão feitas por meio do site www,ticketsports.com.br ou www.lemureventos.com.br