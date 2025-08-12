6º RCB se manifesta após denúncia de agressão contra soldado em Alegrete

Segundo informações preliminares, o episódio teria ocorrido no dia 7 de julho de 2025. A partir da divulgação, a unidade militar envolvida emitiu nota à imprensa para esclarecer as medidas adotadas.

No comunicado, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) informou que todos os militares citados no episódio estão recebendo os tratamentos legais previstos. Um dos envolvidos foi encaminhado ao Hospital da Guarnição Militar de Alegrete, onde passará por nova inspeção médica no dia 13 de agosto, às 8h, em conformidade com as Normas Técnicas Sobre Perícias Médicas no Exército (NTPMEx).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O texto ressalta que “todos as medidas legais foram adotados para a manutenção das garantias individuais dos militares envolvidos” e que as providências têm como objetivo preservar “integralmente seus direitos e sua integridade física e psicológica”.

Ainda na nota, o comandante do 6º RCB, Tenente-Coronel Carlos Artur Cestari Corrêa da Cunha, enfatizou que a Organização Militar “não compactua, em nenhuma hipótese, com condutas que atentem contra a integridade física ou moral de seus integrantes” e reafirmou o compromisso com a disciplina, o respeito e o cumprimento da legislação vigente.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O caso segue em investigação, por meio de Inquérito Policial Militar instaurado no dia seguinte ao fato. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre possíveis responsabilizações ou conclusões do procedimento.