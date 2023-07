6ºRCB fomenta três grandes evento em Alegrete

Na manhã desta quarta-feira(26), o 6ºRCB realizou um café da manhã com empresários locais, imprensa representantes municipais, visando estreitar os laços de relações entre o Regimento e a população.

O comandante do 6ºRCB Coronel Lopes da Cruz, apresentou os eventos que acontecerão no próximo mês em Alegrete. Na oportunidade o Coronel situou os convidados sobre os principais pontos das festividades: Baile da Independência, Meia Maratona e Temporada Hípica.

Após o pronunciamento do alto escalão, Tenente Santos, Oficial das Relações públicas do Regimento, apresentou os pontos e cotas de patrocínio no qual os empresários poderiam aderir nos eventos. O Oficial ressaltou que essas parcerias não tem finalidade na obtenção de lucro e, sim dar oportunidade aos empresários de expor suas marcas nesses eventos.

No final da solenidade a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, salientou a importância dessas atividades para o município, que movimenta diversos setores de rede hoteleira, comércio e área gastronômica. No final, os amigos do Regimento foram convidados para um saboroso café, servido pelos militares do 6º RCB.