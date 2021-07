Share on Email

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE:

Os militares do 6º Regimento de Cavalaria Blindado “Regimento José de Abreu” (6º RCB) realizaram a doação de sangue voluntária no Hemocentro Regional de Alegrete.

Essa atividade faz parte da campanha de doação de sangue “Ajudar está no nosso sangue”, instituída pelo Exército Brasileiro e tem como finalidade realizar o exercício da cidadania, a demonstração do ato de solidariedade ao próximo e aumentar o estoque de sangue do hemocentro.