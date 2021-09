Parto humanizado, na água, emociona a parturiente e a equipe da Santa Casa

O parto foi na água e teve o acompanhamento da equipe composta pela Dra Laura Luzardo Bertoldo – médica Obstetra, Dra Anna Carolina Aurélio Peres e a parteira Camila Bilhalva.

O método, que funciona como um alívio para a dor durante o parto, por meio do banho morno que ajuda no relaxamento muscular, segue o modelo de hospital materno mais trabalhado fora do país. O objetivo principal é incentivar o parto natural, proporcionando à gestante todo o suporte e acolhimento necessários.

O uso da água apresenta vantagens significativas. O efeito anestésico ajuda a atenuar as contrações. Causa a sensação de leveza, o que aumenta a mobilidade da mulher. Além disso, reduz a sensação de cansaço e apresenta uma recuperação mais rápida por ser parto normal.

A paciente chegou perto das 22h, segundo ela, com dor desde às 8h da manhã, bolsa integra, bastante dor, 39 semanas de gestação, sem qualquer intervenção ou medicação, foi colocada na banheira, com a água morna. A tendência é que o método alivie as dores do parto e cerca de 15 min, o bebê nasceu, sem episiotomia, sem laceração, direto para o colo da mãe, onde ficou por muitos minutos.

Parto que emocionou toda a equipe! Lindo! Agradeço muito a todos os envolvidos… e parabenizo a paciente, maravilhosa, do início ao fim – descreveu a médica obstetra.

Um parto humanizado nada mais é do que trazer um filho ao mundo respeitando e assegurando todos os desejos da mãe, desde a escolha da posição e do local para dar à luz. Tudo sem pressa, respeitando o tempo da gestante e do bebê e realizado em lugares que vão desde uma piscina de plástico na sala de casa, devidamente adaptada, até o quarto de hospital.

O parto aconteceu às 23h 44min. A paciente Pamela Monteiro da Rocha, 27 anos, recebeu em seus braços o terceiro filho, Miguel que veio ao mundo com 3.280g e 49,5 cm. Ela disse à reportagem que foi uma experiência maravilhosa que jamais vai esquecer, além de destacar que a equipe foi maravilhosa, atenciosa muito acolhedora, tanto a Dra Laura quanto as enfermeiras… sem palavras – resume.