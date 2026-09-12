84ª Exposição Agropecuária de Alegrete é lançada oficialmente com foco em sustentabilidade, negócios e desenvolvimento

A noite da última sexta-feira, dia 11, marcou o lançamento oficial da 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete. Pela primeira vez, a solenidade de lançamento da feira foi realizada na sede da entidade, reunindo produtores rurais, associados, autoridades, patrocinadores, parceiros, empresas, imprensa e representantes do setor produtivo.

Inicialmente prevista para ocorrer no Casarão, a solenidade precisou ser transferida para o Pavilhão da FEIND, em razão das condições climáticas. Mesmo com a mudança de local, o encontro manteve seu significado e marcou oficialmente o início da preparação para a edição de 2026 da exposição.

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Durante o lançamento, foram apresentados detalhes da programação e reforçada a importância da feira como uma das principais vitrines do agronegócio regional e estadual. A exposição reúne, em um mesmo espaço, negócios, genética, qualidade da produção, inovação, tecnologia, conhecimento e oportunidades para produtores e empresas.

O presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Henrique Dorneles, destacou a importância do momento para reconhecer todos aqueles que acreditam e investem na construção coletiva da exposição.

Segundo Dorneles, o lançamento também representa o início da preparação para uma programação de seis dias, que deverá movimentar o Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles e reunir diferentes segmentos ligados ao setor produtivo. Na oportunidade, o presidente apresentou oficialmente a programação da 84ª edição e agradeceu aos produtores, associados, patrocinadores, parceiros, empresas, entidades e profissionais envolvidos na realização do evento.

Também presente na solenidade, o prefeito Jesse Trindade, acompanhado do vice-prefeito Luciano Belmonte, ressaltou a relevância da Exposição Agropecuária para o município. O chefe do Executivo destacou o evento como uma das grandes vitrines do agronegócio e desejou sucesso à organização e aos participantes de mais uma edição da feira.

Com o tema “Sustentabilidade no campo, desenvolvimento na cidade”, a 84ª Exposição Agropecuária reforça a conexão entre a produção rural e o crescimento econômico de Alegrete, valorizando quem produz e estimulando a geração de negócios, conhecimento e novas oportunidades.

A 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete será realizada de 6 a 11 de outubro de 2026, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles.

A expectativa é de mais uma edição marcada pela força do campo, pela qualidade da produção e pela união de produtores, empresas, entidades e comunidade em torno do desenvolvimento do agronegócio.