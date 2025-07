8ª Mostra Diálogos apresenta projetos e trabalhos das escolas municipais de Alegrete

Share on Email

Esse evento faz parte do Seminário Latino-Americano de Educação, que acontece nos dias 22 e 23, e integra a formação dos professores das escolas municipais.

A Mostra Diálogos tem o objetivo de promover ações de projetos realizados neste primeiro semestre pelas escolas municipais. Foram 98 pôsteres e cinco apresentações orais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo o Secretário de Educação, dois temas nortearam esta edição: sustentabilidade, com trabalhos que enfocam como separar e reaproveitar resíduos dentro da própria comunidade escolar, e bullying, cyberbullying e a violência no âmbito escolar, com trabalhos que mostram como os estudantes podem identificar e agir contra essas formas de agressão. Ele lembrou que os polos educacionais possuem hortas e composteiras que já utilizam esses resíduos.

Nos dias 22, 23 e 24 acontece o 24º Seminário Latino-Americano de Educação, no CTG Aconchego dos Caranchos, com o tema “Inclusão, Tecnologias e Saúde do Profissional de Educação.